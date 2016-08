Temer nomeia três diretores do Dnit

Publicadas no Diário Oficial da União de hoje (25) três nomeações para diretorias do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A diretoria executiva será ocupada por um servidor de carreira da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT): o engenheiro civil Halpher Luiggi Mônico Rosa.

Especialista em logística de transportes, Halpher Luiggi já ocupou o cargo de superintendente regional do Dnit e de diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES). Foi também chefe de Engenharia e Segurança de Trânsito do antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) – órgão que deu origem ao atual Dnit.

Para o cargo de diretor de Planejamento e Pesquisa do Dnit, o presidente interino Michel Temer nomeou André Martins de Araújo, e para a diretoria de Administração e Finanças foi nomeado Gustavo Adolfo Andrade de Sá.