Homem preso pela Polícia invadia mansões para estuprar mulheres

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em um trabalho integrado com a Polícia Civil da Bahia, prendeu na última sexta-feira (19) Raimundo Linhares Gomes, de 34 anos, na cidade de Vitória da Conquista. Ele é suspeito de praticar roubos e estupros em mansões da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, e na Região dos Lagos do RJ.

De acordo com o delegado Marcus Vinícius, da 16ªDP (Barra da Tijuca), as investigações mostram que Raimundo invadia as casas pelas áreas de vegetação que ficavam ao fundo das residências, amarrava os moradores e estuprava as mulheres na frente dos familiares.

Em três dias teriam sido contabilizados nove casos de roubo e quatro mulheres vítimas de estupro atribuídas a Raimundo. Ele ainda é considerado suspeito de envolvimento em outros cinco casos.

Segundo o delegado Luiz Henrique Pereira Marques, da 118º DP, em Araruama, Raimundo agiria da mesma maneira na Região dos Lagos, invadindo as residências e estuprando as mulheres na frente dos moradores. Ele já teria sido investigado em outras situações e também se apresentaria com o nome de Luciano.

A prisão de Raimundo Linhares Gomes foi possível por meio de um trabalho de inteligência. Ele teria ido com a mulher e o filho para São Paulo. De lá, foi para Alagoas. O ônibus onde viajavam foi interceptado na cidade de Vitória da Conquista. Com ele, a polícia da Bahia encontrou um revólver calibre 38, munições e parte das joias roubadas das vítimas. Para não ser descoberto, ele estava usando a identidade do cunhado.

Além do estado do RJ, ele também é suspeito de roubar e estuprar mulheres nos estados do Rio Grande do Norte e na Paraíba.