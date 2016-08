Lavrador mata ex-mulher grávida de dois meses com golpe de faca na BA

Um lavrador de 32 anos foi preso em flagrante, na quarta-feira (24), na cidade de Remanso, norte da Bahia, suspeito da morte da ex-mulher, uma dona de casa de 29 anos, grávida de dois meses. De acordo com a Polícia Civil, o homem afirmou em depoimento que tentou reatar o relacionamento, discutiu com a mulher e deu um golpe de faca na vítima.

O crime ocorreu na zona rural, na região do sítio Estacada, por volta das 10h. A mulher e o feto de dois meses morreram no local. O homem tentou fugir, mas foi perseguido e preso pela polícia após o crime. A faca do tipo “peixeira” foi encontrada na casa da mãe do suspeito. Segundo a polícia, ele contou em depoimento que tentou se matar depois do crime, mas foi impedido pela mãe.

O lavrador teve um ferimento no pescoço, foi atendido em uma unidade de saúde do município e liberado. O homem continua detido nesta quinta-feira (25) na cadeia pública de Remanso, à disposição da Justiça. A mulher estava grávida do quarto filho com o ex-companheiro. Ela deixa três filhos, todos fruto da relação com o lavrador.