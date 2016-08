Quem é responsável pelo sucesso de Ronaldo?

A Tribuna Feirense publica uma matéria sobre as quatro últimas eleições de Feira de Santana mostrando que em todo este período a vitória de Ronaldo foi por mais de 60% dos votos válidos, sempre em primeiro turno, mesmo quando ele não foi o candidato.

Apesar do governo do estado ter sido assumido pelo PT e convivido com todo sucesso de Lula a situação não mudou. Outras lideranças também não conseguiram construir uma oposição com possibilidade real de vitória, ou melhor, sequer de segundo turno, sendo que algumas preferiram, ou foram convencidas, a aderir ao governo.

Cabe então a pergunta: a razão deste sucesso de Ronaldo é fruto apenas de sua bailidade político administrativa, da inabilidade da oposição, ou uma combinação de fatores?