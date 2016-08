Confira as ofertas de emprego do Simm e SineBahia para hoje

O SineBahia e o Simm divulgaram as vagas de emprego para a sexta-feira (26), em Salvador. Os interessados devem procurar as unidades dos órgãos. Há oportunidades para projetista elétrico, balanceador, encanador, relações públicas, camareira de hotel, entre outras. Confira abaixo os horários de atendimento nos postos.

SINEBAHIA

Os candidatos interessados devem se dirigir à unidade central do SineBahia, no Edifício Torres do Iguatemi, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, ou nos postos do SAC.

O horário de atendimento é das 7h às 17h. As senhas começam a ser distribuídas a partir das 6h10. Para todas as oportunidades é preciso levar número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade. Confira as vagas:

Projetista elétrico

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Balanceador

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses em carteira

01 vaga

Eletricista de obras

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Carpinteiro de obras

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Encanador

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Atendente de cafeteria

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Barista

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Estágio em analises de sistemas

Cursando Analise de sistemas ou afins

Experiência não exigida

01 vaga

Técnico de manutenção eletrônica

Ensino médio completo

Possuir moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas

Churrasqueiro

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Simm (Foto: Reprodução/TV Bahia) Simm (Foto: Reprodução/TV Bahia)

SIMM

Os interessados devem ir a um dos postos do Simm, no Comércio (Rua Miguel Calmon, 382), em Cajazeiras (Estrada do Coqueiro Grande, 1.902), na Boca do Rio (Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imejá) e Cabula (Praça da Mangueira, 84, Cabula VI). É preciso levar originais da carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS.

O atendimento é feito das 7h às 17h, mediante distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30. O público conta ainda com um ponto de atendimento do SIMM na Estação Ferroviária da Calçada, nas instalações da Agência da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), cujo horário de atendimento é das 8 às 14h. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.

Os candidatos podem usufruir do atendimento por hora marcada, que funciona das 7h às 16h30, pelo telefone 3202-2016 ou 0800-2853111 para ligações gratuitas. A população também tem acesso ao atendimento do SIMM nas Prefeituras – Bairros Centro/Brotas, Cabula, Cajazeiras, Cidade Baixa, Itapuã, Pau da Lima e Subúrbio / Ilhas, para realização de cadastro, busca por vagas e encaminhamento para entrevistas e seleções. Veja a lista de vagas:

Assistente de Recepção de Hotel

Ensino superior completo em Turismo, 6 meses de experiência, imprescindível inglês e espanhol fluente.

1 vaga



Atendente de SPA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo masculino, disponibilidade para residir em Imbassaí.

1 vaga



Relações Públicas

Ensino superior completo em Relações Públicas, 6 meses de experiência, imprescindível inglês e espanhol fluente, disponibilidade para residir em Imbassaí.

1 vaga

Camareira de Hotel

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo feminino, disponibilidade para residir em Imbassaí.

1 vaga



Supervisor de Recepção de Hotel

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível inglês e espanhol fluente, ter perfil de liderança.

1 vaga

Consultor Comercial de Imóveis

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Habilitação B e possuir carro.

8 vagas



Eletricista (vaga temporária)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso na área e disponibilidade para residir durante 30 dias em Amélia Rodrigues.

2 vagas



Consultor de Vendas

Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, 6 meses de experiência, sexo feminino, Habilitação A ou B e possuir carro e moto.

1 vaga

Técnico de refrigeração

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso técnico em refrigeração com Crea, habilitação B.

1 vaga



Capoteiro estofador

Ensino médio incompleto, experiência na área, sexo masculino.

1 vaga



Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Técnico de enfermagem (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Copeiro de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga