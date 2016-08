Djavan, Lulu Santos e Nando Reis abrem hoje, Festival de Inverno Bahia

O primeiro dia do Festival de Inverno Bahia (FIB), nesta sexta-feira (26), terá shows de Djavan, Lulu Santos e Nando Reis no palco principal. O evento será realizado no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Os portões serão abertos às 19h.

O G1 exibe a transmissão ao vivo dos shows. O evento vai até o domingo (28). Veja grade por dia ao final da matéria]. Já estão à venda os ingressos de 5º lote da festa (consulte aqui).

Djavan é a única atração da noite que se apresenta pela primeira vez no festival. Para o público, o cantor e compositor vai levar músicas da turnê "Vidas pra contar", 23º álbum da discografia do artista. Além de canções do novo disco, o repertório do espetáculo inclui sucessos do cantor que completou 40 anos de carreira em 2015.

Diferente de Djavan, Lulu Santos e Nando Reis já se apresentaram em outras duas vezes no evento. Lulu vai mostrar o novo show, "Clubelux". Já Nando Reis vai embalar o público ao som de músicas da turnê "Sei" que já passou por 25 estados. O show vai contar com sucessos do álbum como "O que eu só vejo em você", "Sou dela" e "Marvin".

A classificação da idade para acesso ao Festival sofreu uma alteração. Agora, adolescentes com idade entre 12 e 14 anos podem participar da festa, desde que obrigatoriamente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Acima de 14 anos, os jovens podem entrar no parque desacompanhados, desde que portando documento de identidade.

ATRAÇÕES Palco Principal

Sexta-feira (26)

Djavan

Lulu Santos

Nando Reis

Sábado (27)

Biquini Cavadão

Capital Inicial

Natiruts

Baiana System

Domingo (28)

Paula Toller

Legião Urbana

Marcos & Belutti

ATRAÇÕES Arena Eletro-Rock



Sexta

Dj David

DJ Trindade

Natural Hate

Shau e os Anéis de Saturno



Sábado

DJ PX

DJ Tony

On The Rocks

The Cadillacs



Domingo

DJ Earthquake

DJ Victor Patez

Banda Oldskull

Banda Dona Iracema

ATRAÇÕES Barracão Universitário



Sexta

Antonio Brother

Xote Coração de Palha

Robertinha

Erlon Pegação



Sábado

Rony Barbosa

Larissa

Chamego Proibido

Lé Kum Cré

Chega Mais

Domingo

Tierry

Trio Aconchego

Fulor do Cangaço

Maria Vai com as Outras

André & Mauro

SERVIÇO

Festival de Inverno Bahia 2016

Quando: 26, 27 e 28 de agosto.

Onde: Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista.

Palco Principal: Djavan; Lulu Santos; Nando Reis; Biquini Cavadão; Capital Inicial; Natiruts; Baiana System; Paula Toller; Legião Urbana; Marcos e Belutti.

Barracão Universitário: Antônio Brother; Xote Coração de Palha; Robertinha; Erlan Pegação; Rony Barbosa; Larissa; Xamego Proibido; Le Kum Cré; Chega Mais; Tierry; Trio Aconchego; Fulôr do Cangaço; Maria Vai com as Outras; André & Mauro.

Arena Eletro Rock: DJ David; DJ Trindade; Natural Hate; Shau e os Anéis de Saturno; DJ PX; DJ Tony; On The Rocks; The Cadillacs; DJ Earthquake; DJ Victor Patez; Oldskull; Dona Iracema.

Classificação: 12 a 13 anos (acompanhados de pais ou responsáveis legais) e a partir de 14 anos (portando documento de identidade).

INFORMAÇÕES PARA COMPRA

Condições de pagamento: dinheiro, cartão de débito e/ou crédito.

Ingressos individuais e/ou passaportes: 6x nos cartões

Valores individuais* 5º Lote - Pista Inteira - R$ 110,00 5º Lote - Pista Meia - R$ 55,00 5º Lote - Camarote – Sexta - R$ 170,00 5º Lote - Camarote – Sábado - R$ 160,00 5º Lote - Camarote – Domingo - R$ 140,00 Passaporte para acesso aos três dias de festa*

5º Lote - Passaporte Pista Inteira - R$ 268,00 5º Lote - Passaporte Pista Meia - R$ 134,00 5º Lote - Passaporte Camarote - R$ 375,00

*Além de estudantes, outros segmentos têm direito a meia-entrada. Em ambos os casos, é obrigatória a apresentação de documentos comprobatórios. Mais informações podem ser acessadas no site do evento.

*Os valores podem ser alterados sem aviso prévio.

*A grade de shows pode ser alterada sem aviso prévio.