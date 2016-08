Vitória bate o Coritiba de virada e sai em vantagem na largada da Sul-Americana

Comentar o duelo entre Vitória e Coritiba pela Copa Sul-Americana é falar de Kieza. Grande personagem do jogo da noite desta quinta-feira, o atacante perdeu pênalti, mas se redimiu e conduziu o Leão à virada da partida na Arena Fonte Nova. Autor de um gol e com participação direta em outro, o atacante ajudou a equipe baiana a fazer 2 a 1 e sair de campo com a vantagem para o jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, em Curitiba. Diego Renan, para o Rubro-Negro, e Evandro, para o Coxa, fizeram os outros gols.

O Coritiba começou dominando a partida na Fonte Nova, controlando o jogo e sendo mais perigoso nas ações ofensivas. A equipe alviverde apostou na pressão na saída de bola dos rubro-negros, que sofreram com os contra-ataques dos visitantes. Kleber teve a primeira boa chance, logo aos seis minutos, quando trombou com Fernando Miguel e pediu pênalti. Dando trabalho a Diogo Mateus, Berola teve outra oportunidade pelo lado esquerdo, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. O jogo esquentou aos 20, quando Evandro tocou a bola com a mão e o árbitro marcou o pênalti. Kieza chutou na trave e desperdiçou a cobrança. Já no fim do primeiro tempo, o Coritiba abriu o placar com Evandro, que se redimiu da penalidade e marcou após cruzamento preciso de Evandro.

A etapa final começou com uma postura bem diferente do Vitória. Disposto a melhorar a situação na partida, a equipe baiana tomou a iniciativa, quase sempre pela esquerda com Kieza. Com um minuto, Marinho cabeceou livre na área e desperdiçou. Aos 4, o atacante chutou com perigo de longa distância. Acuado, o Coritiba viu Cárdenas receber passe açucarado de Kieza e sofrer pênalti. Desta vez, Diego Renan foi para a cobrança e fez. O Vitória então se empolgou ainda mais e marcou o da virada. Kieza aproveitou falha de Luccas Claro e deu números finais ao jogo. A partir daí, o Coritiba resolveu jogar, mas não construiu nada de contundente. A melhor oportunidade foi em chute de fora da área de Bernardo.

Kieza não vive boa fase no Vitória. Após começar o Brasileiro bem, com quatro gols nas primeiras rodadas, o atacante passou a ter atuações ruins e virou alvo de críticas da torcida rubro-negra. No primeiro tempo da partida desta quinta-feira, ele pediu a Diego Renan, cobrador oficial de pênaltis do time baiano, para bater uma penalidade. Caprichou, correu para a bola, tentou tirar de Wilson, e acertou a trave. A falha custou caro e o Coritiba abriu o placar pouco depois. Na segunda etapa, o centroavante se redimiu ao aproveitar falha de Luccas Claro para marcar o gol da virada do Leão.