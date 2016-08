Alcymar Monteiro é uma das novidades musicais da Expofeira 2016

A XLI Exposição Agropecuária de Feira de Santana, que acontecerá entre os dias 04 e 11 de setembro, contará com várias atrações musicais de qualidade durante os oito dias de evento. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer revelou a lista com algumas das principais bandas e cantores que animarão o público. Uma das novidades da grade este ano é o cantor Alcymar Monteiro, que se fará show no último dia do evento.

No dia da abertura do evento, 04 de setembro, a principal atração será a banda Cavaleiros do Forró. A cantora Joelma Calypso promete atrair um grande público ao Parque de Exposição no dia 06. No dia 7 de setembro, feriado nacional da Independência do Brasil, animação será ao ritmo do autêntico forró de Adelmário Coelho.

Já no dia 08 o Parque de Exposição será animado ao som do sertanejo universitário da banda Seu Maxixe. No dia 10 a banda Arreio de Ouro levará toda a sua mistura de vaqueirama e forró de vaquejada para o palco principal. No último dia do evento o público da Expofeira vai apreciar o show de um dos grandes ícones da música nordestina, Alcymar Monteiro. O cantor cearense é considerado uma das principais referências do forró tradicional.

Outras grandes atrações regionais também estão confirmadas, como Cacau com Leite, Caciques do Nordeste, Filomena Bagaceira, dentre outras. Entre as atrações locais animarão a festa nomes como: Djalma Ferreira, Marcia Porto, Mazinho Venturiny e Paulo Bindá. A tarde gospel, que geralmente acontece na tarde do último sábado, contará com shows de Lázaro e Kleber Lucas. A grade completa com toda a programação será divulgada nos próximos dias.