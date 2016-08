Sandyalê recebe Lazzo, Pietro Leal e Almério no palco do Música no Parque

A sergipana Sandyalê sobe ao palco do projeto Música no Parque neste domingo (28), a partir das 11h, no Parque da Cidade, em Salvador. Com a promessa de promover um encontro entre a musicalidade de Sergipe, Bahia e Pernambuco, a artista recebe Lazzo Matumbi, Pietro Leal (Pirigulino Babilake) e o pernambucano Almério, vencedor da categoria Voto Popular no prêmio nacional de música ‘Natura Musical’ no ano passado.



Influenciada pelo reggae, gypsy jazz, ritmos africanos e pelas matrizes culturais do nordeste brasileiro, somado ao sotaque marcadamente nordestino, Sandyalê traz à cena baiana o som de personalidade forte e estilo inconfundível. O projeto é aberto ao público e faz parte da consolidada programação cultural de Salvador.



Com patrocínio da Oi, Coelba e Governo da Bahia, por meio do Fazcultura, o Música no Parque irá promover, ao todo, seis apresentações musicais neste ano, com programação diversificada e aberta a todos os ritmos e estilos musicais. O projeto, que comemora 15 anos, já realizou 175 shows e recebeu um público total estimado de 450 mil pessoas.



Sandyalê irá mostrar canções do primeiro CD, ‘Um no enxame’, lançado em 2015. Com produção musical de Dudu Prudente, o produto tem como resultado uma sonoridade orgânica, com influências naturais do reggae, que se mistura à pulsação das percussões africanas e às matrizes culturais do nordeste brasileiro.