Osba leva a música de Bach ao Festival de Igatu

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) é uma das atrações do Festival de Música e Arte de Igatu, em Andaraí, que acontece entre sábado (27) e segunda-feira (29), atraindo visitantes para a região da Chapada Diamantina. ‘Bach Etéreo’ é o programa que a Osba irá levar para o festival, com apresentação única no neste sábado (27), na Igreja de São Sebastião, às 18h, com entrada gratuita.



Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, curador artístico da Osba, e a participação do solista Tota Portela (flauta), o concerto ‘Bach Etéreo’ homenageia um dos maiores gênios da música e mestre do período Barroco, o compositor, organista, violinista e cravista alemão Johann Sebastian Bach (1685-1750). A Osba é um corpo artístico do Teatro Castro Alves (TCA) mantido pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult), por meio da Fundação Cultural (Funceb).



Programa



Bach representa uma síntese dos principais estilos, formas e tradições das gerações anteriores, e suas mais de mil peças, entre missas, paixões, cantatas, concertos e obras para instrumentos solistas, traduzem a riqueza da linguagem harmônica e a alta espiritualidade.



O programa deste concerto vai reunir cinco composições: a Sinfonia da Cantata BWV 21 ‘Ich hatte viel Bekümmernis’; a Suíte Orquestral Nº 2 BWV 1067; a Ária da Suíte Orquestral Nº 3 BWV 1068; a Sinfonia da Cantata BWV 156; e, por fim, o último Coral da Cantata BWV 147 ‘Jesus bleibet meine Freude’ (‘Jesus Alegria dos Homens’), uma das peças mais populares de Bach em todo o mundo.



Igatu



Esta é a quarta edição consecutiva do Festival de Igatu, numa parceria entre a Empresa de Turismo da Bahia (Bahiatursa) e a Prefeitura Municipal de Andaraí. Por sua vez, a Vila de Igatu, distrito de Andaraí, é um roteiro turístico muito visitado, conhecida também como ‘Cidade de Pedra’ ou a ‘Machu Picchu baiana’. Já foi habitada por mais de nove mil pessoas, no auge do Ciclo dos Diamantes, no século XIX.



Hoje, Igatu é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e possui pouco mais de 300 habitantes. O palco onde a OSBA irá se apresentar, a singela Igreja de São Sebastião, foi construída no século XIX, com pedra e cal, e dedicada ao padroeiro do lugar.