Jairo Carneiro começa na ofensiva

É quase uma lei não escrita que no primeiro programa eleitoral se faz só a apresentação do candidato. E esta é feita naquele tom sentimentalista, onde quase sempre aparece a família. Como eleitor, recebo essa cantilena como demagogia e perda de tempo, mas os “cientistas” do marketing devem ter suas razões para começarem assim, eleição após eleição.

Na primeira propaganda eleitoral da temporada, hoje às 7 da manhã no rádio, o candidato Jairo Carneiro (PP), rompeu com a tradição. Ele tem o segundo maior tempo no bloco de 10 minutos, mas isto representa apenas 2 minutos e meio. Resolveu ir logo criticando a “ausência de ação do governo local” e deu como exemplos “essa questão do Centro de Abastecimento, e do Centro conflagrado do comércio de Feira. É uma vergonha para todos nós”, bateu.

Antes, teve que explicar, respondendo ao apresentador de seu programa, o conhecido jornalista Genildo Lawinscky, por onde andou todo o tempo que esteve sumido. Garantiu que no exercício dos cargos obtidos nos governos petistas (na secretaria de Agricultura e no Desenbahia), sempre esteve atento ao que se passa em Feira de Santana e discutindo com “pessoas que pensam a cidade”, pessoas que estariam “insatisfeitas com decisões equivocadas” e que o estimularam a entrar no processo eleitoral.

FAMÍLIA

O deputado estadual Zé Neto (PT) seguiu a linha tradicional do programa de apresentação: a esposa exaltou suas qualidades como político e pai de família e o próprio candidato falou em amor ao próximo. Com mais uns segundos de musiquinhas, slogans e palavras de ordem, esgotaram-se os 2 minutos a que tem direito.

SEGURANÇA

Ângelo Almeida fez um discurso positivo e também evitou perder tempo com apresentação. Ele tem um pouco menos de 1 minuto para expor suas ideias. “A violência não é fruto de pobreza, mas colheita de desigualdade social”, filosofou, falando que a cidade merece segurança e tranquilidade.

SEM PROPOSTAS

Com quatro minutos disponíveis, José Ronaldo comentou da importância do horário eleitoral e sobre as caminhadas que faz pela cidade, mas não apresentou propostas.

Cedeu espaço para o candidato a vice, Colbert Martins. “Vocês estão vendo várias intervenções na cidade, mas nós queremos uma cidade sustentável, com muito mais saúde, educação. Isso nós vamos conversar durante esses dias”, anunciou. E encerrou com uma frase meio truncada, com uma pitada de oposição. “Que no dia 2 de outubro a gente volte a ter e continuar a ter uma Feira cada vez mais forte”.

AUSENTES

Jhonatas Monteiro (Psol) e Leonardo Pedreira não apareceram. O primeiro tem só 15 segundos. O candidato do PCO, menos ainda: 10 segundos.