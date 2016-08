PM já definiu estratégia de trabalho para jogo do Flu

Com a expectativa de se ter uma grande presença de público no próximo domingo (28) no Estádio Joia da Princesa para assistir o jogo entre Fluminense x Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, nenhum detalhe pode ser esquecido para que se tenha um grande espetáculo dentro e fora de campo. Um dos fatores fundamentais para o bom andamento das coisas é a segurança e nesse sentido a Policia Militar já tem esquema montado para o jogo que pode encurtar o caminho do tricolor feirense para chegar a Série C 2017.

A 64ª Companhia Independente da Policia Militar será a responsável pela segurança dentro e fora da praça esportiva. De acordo com o Major Lúcio Fonseca, comandante da CIPM está tudo pronto e planejado para a partida. “Como se trata de um jogo onde o público deve ser maior do que nas outras partidas estaremos trabalhando com um contingente de 215 policiais e teremos um suporte de outras equipes que atuarão no entorno do estádio. Desde cedo nossos homens estarão a postos coordenando a chegada dos torcedores, das equipes, de todos aqueles que estarão trabalhando no jogo”, afirmou,

Os policiais participaram ontem de um treinamento para uso de agentes químicos. Segundo o comandante, a ação, que faz parte do planejamento para atuação em partidas, visa capacitar o efetivo da unidade para trabalhar em grandes eventos e casos de desordem pública.

"Muito utilizados em operações policiais militares, estes agentes químicos causam efeitos não permanentes, como irritação na pele, nos olhos e insuficiência respiratória, inviabilizando momentaneamente a capacidade de ataque de um criminoso ou mesmo de uma multidão em desordem”, informou o Major Lúcio.

A instrução, ministrada por policiais do Esquadrão Asa Branca, contou com instrumental teórico e prático, onde os policiais puderam esclarecer dúvidas, bem como apreender técnicas para o uso e manuseio dos equipamentos.

ANTECEDÊNCIA

Uma das recomendações do Major Lúcio Fonseca para o torcedor é que ele chegue com antecedência. “O jogo vai começar as 16 horas e nesse sentido é ideal que as pessoas cheguem com pelo menos uma hora de antecedência para evitar tumultos, uma vez que de acordo com o Estatuto do Torcedor, é obrigatória da revista e isso pode gerar filas no local”, avisa. “Tem torcedores entrando com 40 minutos do início da partida. Há um prejuízo para o policiamento e um risco maior por conta disso. Então eu peço que os torcedores tenham atenção para chegarem cedo ao estádio”, complementa.

Ainda segundo o Major Lúcio, a revista é para evitar que os torcedores entrem no estádio com instrumentos que venham causar dano. “Nós temos que abordar todos os torcedores que entram no estádio. Já entramos em contato com as torcidas organizadas, e essas torcidas já recebem a orientação, que vem no Estatuto do Torcedor, do que deve ou não adentrar o estádio, e isso já foi bem alinhado”, afirmou.

Ele informou que não é permitido ao torcedor entrar no estádio com garrafas de cerveja, materiais cortantes, armamento, “e a questão da bandeira a gente estabelece a quantidade específica, justamente porque isso pode causar algum tipo de dano”, acrescentou.