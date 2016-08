Betinho testa opções no Flu, mas não confirma escalação

O Fluminense ainda não está definido para enfrentar o Volta Redonda, pela quinta fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Hoje os jogadores participaram de um treinamento coletivo no Joia da Princesa, comandado pelo treinador Betinho, que ainda vai aguardar as atividades de amanhã e do sábado para confirmar os 11 titulares que enfrentam o time carioca.

Na atividade o técnico Betinho testou algumas opções para a zaga e o ataque, pois não contará com o zagueiro Igor, que cumpre suspensão automática, e o atacante Josy, que se recupera de uma contusão muscular. Na defesa, Betinho tem à disposição os zagueiros Eduardo e Mário Paiva, para formar dupla com Paulo Paraíba. No ataque Etinho e João Neto disputam a camisa 9 com a finalidade de ser o parceiro do artilheiro Rafael Granja. Na atividade, o treinador testou as opções, porém vai aguardar os treinamentos de hoje e amanhã para confirmar a equipe. “Teremos estes desfalques, infelizmente, mas as opções que temos são muito boas a altura de que estava jogando e por isso temos que observar bem, analisar para definir quem joga”, afirmou Betinho.

Independente de que venha a ser titular, o Fluminense não deve alterar a forma de jogar. “A nossa característica é acreditar e isso ficou bem evidente no jogo lá em Ceilândia, quando lutamos até o fim, mesmo enfrentando dificuldades no jogo como ficar com um homem a menos. Mas vamos manter a postura, respeitando o adversário, porém o jogo é em nossa casa e precisamos fazer o resultado aqui para administrar no jogo de volta”, afirmou o treinador.