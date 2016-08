Feira de Santna-Homem é preso por matar segurança a facadas na frente do filho de 8 anos

Um segurança de 42 anos foi morto com cerca de 40 facadas na tarde de quinta-feira (25), emFeira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador, na frente do filho, de 8 anos, de acordo com a Polícia Civil. O homem suspeito do crime foi preso na manhã desta sexta-feira (26) e contou a polícia que matou o segurança por conta de uma briga entre a família dele e a da vítima.

Homem suspeito foi preso nesta sexta-feira

(Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

O crime ocorreu por volta das 13h, no bairro Campo Limpo. De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, Gustavo Coutinho, o filho da vítima, que presenciou a ação, saiu correndo e gritando ao ver o pai sendo ferido. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O suspeito do crime foi preso pela Polícia Civil em uma casa onde ele estava escondido, nesta sexta. Ele ainda tentou fugir pulando um muro, mas foi preso pelos policiais com a faca usada no crime. O suspeito disse à polícia que havia uma briga antiga entre as famílias, mas não detalhou o motivo do desentendimento.