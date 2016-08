Confira a agenda cultural para este fim de semana em Salvador

Histeria

Dirigida por Jô Soares, a comédia "Histeria" estreia em Salvador na sexta-feira (26), no Teatro ISBA, em Ondina. A peça marca o encontro do pai da psicanálise, Sigmund Freud, com o mestre do surrealismo, Salvador Dalí. No elenco estão os atores Pedro Paulo Rangel, Cassio Scapin, Erica Montanheiro e Milton Levy. Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 90 e estão à venda na bilheteria do teatro, internet e pelo telefone (71) 2626.0032.

X Festival da Cultura Japonesa de Salvador 2016

O Parque de Exposições, em Salvador, vai sediar o X Festival da Cultura Japonesa 2016, nos dias 27 e 28 de agosto, das 10h às 22h. O evento conta com dança, apresentações de artes marciais, música, oficinas, ilusionismo, cosplayers e atrações para todas as idades. Os ingressos custam R$ 9 (antecipado) e R$ 20 (nos dias do evento), e podem ser adquiridos nos shoppings e lojas conveniadas; mais informações estão disponíveis no site. Crianças de até 8 anos não pagam, idosos e estudantes têm direito à meia entrada.

Cineclube Itinerante Walter da Silveira

O drama de época do diretor Martin Scorsese "A Época da Inocência" abre temporada do projeto "Cineclube Itinerante Walter da Silveira". A exibição com entrada franca será neste sábado (27), às 17h, na Sala de Exposições do Palacete das Artes, localizado no bairro da Graça, em Salvador. A sessão também vai contar com bate-papo reunindo o professor de cinema e jornalista Marcos Pierry e o crítico e curador João Paulo Barreto, com mediação do ator e diretor da DIMAS, Bertrand Duarte.

Lançamento do livro “Cê tenta poesias?”

A escritora baiana Janaína Gama de Souza vai lançar o primeiro livro nesse sábado (27), na Livraria Leitura do Salvador Norte Shopping, a partir das 17h. A publicação "Cê Tenta Poesias?" reúne 68 poemas inspirados em situações cotidianas, o eu-lírico e o universo introspectivo. Na ocasião, será realizada uma sessão de autógrafos. O acesso é gratuito.

Patins Inline

Até domingo (28) o público pode conferir a pista de Patins Inline, localizada no Piso L3 do Salvador Norte Shopping, das 12h às 20h. Os ingressos custam R$15 (15 minutos) e R$20 (30 minutos), com equipamento incluso. Aqueles que querem aprender a dar os primeiros passos podem praticar nas aulas que custam apenas R$20. Os clientes que já possuem os patins podem se divertir gratuitamente na pista.

Invasão Alien

O circuito “Invasão Alien” é um labirinto no qual o visitante passeia por um cenário baseado em mitos e personagens do imaginário popular. Ao longo dos corredores, com a sensação de estar perdido num local escuro e sombrio, o público se depara com diversas surpresas. O ingresso custa R$ 10 (preço único) e a atração pode ser visitada na loja montada no piso L2 do Salvador Norte Shopping, de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, sábado, das 12h às 22h e domingo, 12h às 21h.

Eu, Você e Todo Mundo

A peça infantojuvenil "Eu, Você e Todo Mundo" encerra temporada em 4 de setembro, com últimas apresentações nos próximos sábados e domingos, às 16h, no Teatro Vila Velha. A montagem narra a história de três crianças que partem numa aventura fantasiosa até a "Bueirolândia", a terra dos bueiros. No caminho, elas confrontam-se com os seus próprios medos e, juntas, descobrem formas de superá-los. Além do medo infantil, a montagem aborda de forma lúdica temas como o meio ambiente, a relação das crianças com as novas tecnologias, o valor da amizade e as diferentes formas de família. Os ingressos custam R$40 (inteira) e R$20 (meia).

Pequeno Manual dos Amores em Andamento

O espetáculo retrata o cotidiano de encontros amorosos de maneira inusitada. Os personagens descobrem-se através de estímulos criados pela plateia, mas também criam suas próprias regras, vivem experiências com as próprias emoções e sexualidade, e se arriscam em jogos psicológicos cada vez mais perigosos.O público pode conferir a montagem nos dias 26 e 27 de agosto, às 20h. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10.

7 Conto

O ator Luís Miranda está em Salvador com a comédia “7 Conto”. O espetáculo pode ser visto sempre aos sábados, às 20h, e domingos, às 19h, até setembro, no Teatro Jorge Amado, bairro da Pituba. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Jorge Amado. O comediante convida a plateia a lançar um novo olhar sobre as questões sociais e políticas do país de uma forma cômica, porém muito intensa.

Na Casa do Rio Vermelho - O amor de Zélia e Jorge

Até 28 de agosto o público poderá assistir à peça “Na Casa do Rio Vermelho”, no Teatro Módulo, no bairro Pituba, aos sábados e domingos, às 20h. A narrativa é composta por fatos relatados pela vida e obra de Zélia Gattai. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e estão disponíveis na bilheteria do teatro e no site Compre Ingressos.

Bispo

O espetáculo "Bispo", que conta com a direção e atuação do ator João Miguel, está em cartaz no Teatro Vila Velha, em Salvador. A peça será exibida até 28 de agosto, com sessões sextas e sábados, às 20h, e domingos às 19h. Os ingressos custam R$ 30 (meia) e R$ 15 (inteira).

ES:CA:PE

Com a intenção de unir os universos dos jogos digitais e o teatro, o espetáculo "ES:CA:PE" estreia nova temporada no Teatro Eva Herz (Livraria Cultura), do Salvador Shopping, às 19h. A peça segue em cartaz até o dia 25 de setembro, sempre aos domingos. Na peça, um representante da plateia, com um controle nas mãos e ajuda de todo o público, determina as ações dos personagens no palco. Assim, o público não apenas assiste, mas também participa da apresentação. O espectador terá a missão de ajudar Alice e Thomas a se libertarem, utilizando inteligência e agilidade. Os ingressos custam R$40 (inteira) e R$20 (meia) e estão disponíveis na bilheteria do local e no site Ingresso Rápido.

Exposição Feito Pedaço de Mim

O projeto Feito Pedaço de Mim, realizado pela fotógrafa Daniele Rodrigues, está aberto para visitação na Casa da Música, em Itapuã, até 30 de agosto. A mostra traz 17 imagens sobre ser mulher, ser jovem e ser sertaneja. A entrada é gratuita. De terça a sábado das 9h as 17h, e domingo das 9h às 16h.

Pepitas de Fogo: O Cangaço e seu tempo colorizados

A exposição “Pepitas de Fogo: O Cangaço e seu tempo colorizados” está aberta a visitação na Galeria Mansarda do Palacete das Artes, até o dia 11 de setembro. A mostra é do artista, historiador e geólogo Rubens Antonio, e tem 30 imagens colorizadas, retificadas e complementadas relacionadas ao momento do cangaço na capital baiana. O trabalho foi criado a partir de material fotográfico disponível e de peças preservadas da época, acompanhados de pesquisa em cerca de 5 mil matérias de jornais, relatórios, e testemunhos. Na exposição, o público vai conhecer alguns aspectos de Salvador na época do Cangaço. A entrada é franca e o Palacete das Artes funciona de terça a sexta, das 13h às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h.

Janelas Urbanas

A Sala Contemporânea do Palacete das Artes recebe a exposição Janelas Urbanas, do artista baiano Waldo Robatto. A mostra reúne 40 telas que retratam a cidade e o cotidiano das pessoas que convivem com as diversas intervenções do espaço urbano e geográfico. A mostra pode ser visitada até o dia 5 de outubro, com entrada franca. O Palacete das Artes funciona de terça a sexta, das 13h às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h, e fica na Rua da Graça, em Salvador.

Danças que se Dançam no Nordeste

O espetáculo “Danças que se Dançam no Nordeste” está em cartaz no Teatro da Cidade da Criança, em Simões Filho, sendo apresentado em todos os sábados do mês de agosto, às 19h. A peça traz um panorama da cultura popular através de danças, musicalidade e história, passando pelo maracatu, frevo, maculelê, cangaço e outras manifestações. Os ingressos custam R$ 7 e podem ser adquiridos no local.

A máquina que dobra o nada

O espetáculo "A Máquina que Dobra do Nada" está sendo apresentado nos domingos do mês de agosto, sempre às 16h, no Teatro Módulo. Vencedora do 23º Prêmio Braskem na categoria Infantojuvenil, a peça é uma aventura poética, científica, musical, cheia de humor, mistérios e fantasia. Com canções inéditas executadas ao vivo e diversas coreografias, o espetáculo conta a história de um garoto e um cientista que se juntam para criar uma máquina misteriosa, capaz da proeza de dobrar o nada. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e podem ser adquiridos no site Compre Ingressos ou pelo telefone (71) 2626-1002.

Os Javalis

O espetáculo "Os Javalis" é encenado de 19 de agosto a 23 de setembro, sempre às sextas-feiras, às 20h, no Teatro Sesi do Rio Vermelho, em Salvador. A peça conta a história de um homem solitário e recluso, avesso a visitas, que recebe a inesperada invasão de um pretenso vendedor que diz que os javalis destruíram a humanidade inteira, e que só restam eles dois no mundo. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), e podem ser adquiridos pela internet ou na bilheteria do teatro.

Mariene de Castro

A cantora apresenta o show "Lindeza" nesta sexta-feira (26), no Teatro Castro Alves, às 21h. No repertório, a artista traz clássicos da Música Popular Brasileira e sambas de roda, e resgata um pouco da memória sentimental da carreira. Canções como “Por Causa de Você”, de Tom Jobim e Dolores Duran; “A Hora do Adeus”, de Luiz Gonzaga; e “Lamento Sertanejo”, de Gilberto Gil e Dominguinhos, estão no repertório. Os ingressos custam: Filas de A a P - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) / Filas de Q a Z6 - R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) / Filas de Z7 a Z11 - R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). As entradas podem ser compradas na bilheteria do teatro, nos postos do SAC dos Shoppings Barra e Bela Vista, ou pelo site Ingresso Rápido.

Pedro Luís

O cantor exibe em Salvador o show "Aposto", nos dias 25, 26, 27 e 28 de agosto, na Caixa Cultural. A apresentação terá ainda os cantores Nina Becker e João Cavalcanti como convidados. Nos shows, Pedro Luís interpretará canções de sua autoria que integram o primeiro DVD solo dele, intitulado “Aposto”. Ao lado dos dois convidados, o artista também executará composições dos seus 25 anos de carreira, já bastante conhecidas nas vozes de grandes nomes da MPB, como “Girassol”, interpretada pelo grupo Cidade Negra; “Miséria S.A”, cantada por O Rappa; “Braseiro”, por Roberta Sá; e “Mão e Luva”, por Adriana Calcanhotto. As apresentações serão às 20h (quinta-feira a sábado) e às 19h (domingo). Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria da Caixa Cultural, a partir das 9h do dia 25 de agosto (quinta-feira).

Metá Metá

A banda Metá Metá estará em Salvador nesta sexta-feira (26), às 20h, na Praça Tereza Batista, em Salvador, lançando seu novo álbum intitulado de "MM3". O grupo mescla elementos da canção brasileira com música africana, jazz e rock. Formada em 2008, por Juçara Marçal (voz), Thiago França (sax) e Kiko Dinucci (guitarra), a banda possui três discos lançados e dois EPs, e faz música com influência yoruba, fon e bantu. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e 3º Lote: R$ 60 (inteira), e podem ser adquiridos pela internet.

Oswaldo Montenegro

O cantor e compositor apresenta o show "Trilhas" no Teatro Sesc casa do Comércio, em Salvador, nos dias 26 e 27 de agosto, às 21h. No espetáculo, Oswaldo Montenegro, juntamente com a flautista Madalena Salles, faz um passeio por canções e textos criados pelo artista para enredos e personagens consagrados pelo público e pela crítica. Entre tantos sucessos, a canção “Lua e Flor”, da peça “Brincando em Cima Daquilo”, gravada pela primeira vez por Marília Pera, está no repertório. Os ingressos custam R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pela internet.

Beth Carvalho

A sambista faz apresentação no domingo (28), na Concha Acústica, às 19h, celebrando os 50 anos de carreira. A apresentação revisita grandes marcos na trajetória da cantora, a exemplo de “Andança”, “Vou Festejar” e “Coisinha do Pai”. Beth já recebeu seis Prêmios Sharp, 17 Discos de Ouro, nove de Platina, dois DVD de Platina, além de centenas de troféus e premiações. Os ingressos custam: Plateia - R$50,00 (meia) / R$100,00 (inteira); Camarote – R$125,00 (meia) / R$250,00 (inteira), e podem ser comprados nos postos de venda do TCA ou através da internet.

Lulu Santos

O cantor e compositor apresenta o show "Clube Lux" neste sábado (27), às 19h, na Concha Acústica. A apresentação renova os clássicos do artista pelo filtro urbano contemporâneo de seu último disco de inéditas, batizado "Luiz Mauricio". No repertório, estão músicas mais antigas como "Casa", "Toda Forma de Amor" e "Último Romântico", além de das novas "Sócio do Amor" e "Luiz Maurício". Os ingressos custam: Plateia - R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira); camarote - R$ 125 (meia) e R$ 250 (inteira), e podem ser comprados nos postos de venda do TCA ou pela internet.

Flávio Renegado

Após dois anos desde sua última visita à cidade, Flávio Renegado volta a subir em um palco de Salvador, dessa vez no Largo Pedro Archanjo. O show acontece no dia 27 de agosto, a partir das 20h, para marcar o lançamento de seu novo disco “Outono Selvagem”, lançado em julho. Apresentando um show recheado de novas faixas como “Rotina”, “Black Star”, “Corda Bamba”, o artista mostra influências do blues, reggae, MPB, soul e ritmos africanos no trabalho ele. Renegado também vai cantar músicas mais antigas, entre elas “Sei Quem Tá” Comigo, “A Coisa É Séria” e “Suave”, além de uma homenagem a Chico Buarque. Os músicos que o acompanham nesse show são Aloízio Horta (baixo), Rodrigo Carioca (bateria), Marcelo Guerra (guitarra), Marcos Nascimento (voz de apoio) e o DJ Spider. Os ingressos custam R$30 (inteira) e R$ 15 (meia), e podem ser adquiridos na loja Colomy da Graça, loja Somos Coletivo no Shopping da Bahia, no local do show ou pela internet.

Tierry e Seu Maxixe

O cantor Tierry, que trocou o pagode pelo arrocha, e a banda Seu Maxixe comandam a festa "O Amor está no Bar", nesta sexta-feira (26), às 22h, no Coliseu do Forró. No show, os artistas executam canções autorais e sucessos do forró e arrocha. Os ingressos custam R$ 30 (feminino) e R$ 40 (masculino). Os ingressos podem ser adquiridos no local da festa.