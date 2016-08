Documentos perdidos no período da Olimpíada podem ser resgatados

Os documentos perdidos no período da Olimpíada em Salvador já podem ser resgatados. De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, para saber se o documento foi encontrado, é preciso acessar o site da PM, clicar no link “documentos perdidos” e verificar se foi localizado.

Ainda segundo a PM, após a verificação, a pessoa que perdeu o documento nas proximidades da Arena Fonte Nova pode fazer o resgate na Ouvidoria da Polícia Militar, que fica no SAC do Shopping Barra, em Salvador. O atendimento ocorre das 8h às 17h.

A PM ainda informou que não há um prazo de resgate definido. A polícia também não soube informar quantos documentos foram encontrados durante o período da Olimpíada até a publicação desta reportagem.