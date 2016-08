Novos 236 policiais recebem distintivos e carteiras funcionais

Os 236 novos policiais que participaram, nesta quinta-feira (25), da audiência interna realizada na sede do Centro de Operações e Inteligência de Segurança Pública 2 de Julho, no CAB, receberam os distintivos e as carteiras funcionais. Eles foram recepcionados pelo secretário Maurício Barbosa, delegado-geral Bernardino Brito Filho e diretores de departamentos da Polícia Civil, onde irão trabalhar futuramente.



Durante o evento iniciado, às 9h, com a primeira turma formada por 51 delegados, os novos servidores receberam as boas-vindas do delegado-geral que fez a entrega simbólica dos distintivos após a execução do Hino da Polícia Civil. Agora eles serão designados para servirem no Gabinete do Delegado Geral (GDG), em fase de adaptação funcional, pelo prazo de 30 dias. O alagoano Bruno Pereira Oliveira da Silva foi um dos delegados que receberam, na parte da manhã, o distintivo da instituição. “Estou consciente de que o meu papel é o de lutar e contribuir para melhorar a segurança pública".



À tarde foi a vez dos 29 escrivães e 156 investigadores participarem da solenidade. Para a escrivã Hannah Barbosa do Amaral, a expectativa é a melhor possível. “Sei o tamanho do desafio. Nós escrivães [vamos entrar com dedicação] para exercer o melhor da nossa atividade”, disse a baiana de Vitoria da Conquista. O investigador José Augusto Hart não vê a hora de começar a trabalhar. “Estamos prontos para colocar em prática tudo que aprendemos na academia”, disse.



Dedicação



O secretário Maurício Barbosa afirmou que “hoje é um dia especial muito aguardado pela SSP e por vocês. Abracem a profissão que vocês escolheram, com muito amor, carinho e dedicação, e não sucumbam diante das dificuldades. É diante delas que a gente avalia e descobre aqueles que têm a verdadeira intenção de fazer a diferença”.



Para o delegado-geral Bernardino Brito Filho, a Polícia Civil está dando um grande passo rumo ao seu fortalecimento com o ingresso dos novos delegados, investigadores e escrivães. "Estamos reafirmando o compromisso da instituição em ser a guardiã da sociedade e conservação dos seus valores". Após a entrega das carteiras funcionais, os novos policiais percorreram o Centro de Operações e Inteligência e assistiram a uma explanação sobre as atividades desempenhadas na unidade.