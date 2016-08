Filho passa mal e Bolsonaro não aceita ajuda de adversária

Candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro (PSC) passou mal durante o debate realizado pela Band na noite desta quinta-feira, 26. O filho do deputado federal Jair Bolsonaro precisou de atendimento médico, mas o parlamentar impediu que a prefeiturável Jandira Feghali (PCdoB), que é médica, ajudasse o adversário.

Jandira usou as redes sociais para comentar o fato. "Flávio Bolsonaro acaba de passar mal no debate. Como médica tentei socorrê-lo, mas o pai negou. A que ponto chegamos", disse.

O mediador do debate pediu o intervalo do segundo bloco do embate e Flávio foi atendido. Depois ele continuou participando do evento.

Na volta do intervalo, Jandira voltou a falar sobre o fato: "Não gostaria de terminar essa resposta sem denunciar o que aconteceu no intervalo. O deputado Flavio Bolsonaro passou mal e eu me ofereci como médica para ajudá-lo, mas o pai dele, Jair Bolsonaro, disse que ele não precisava dos meus cuidados".

Jair e Jandira discutiram durante o intervalo, de acordo com o jornal "Extra".