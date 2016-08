ESTARRECEDORA FALA DE RENAN DEIXA STF NU

Veja o vídeo:

Renan Calheiros disse, sobre Gleisi Hoffmann, que "conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo, que havia sido feito pela Polícia Federal.”

É a mais estarrecedora fala de uma autoridade pública sobre os bastidores do poder. Expõe de forma clara e vergonhosa o STF, que agora está com uma afirmação explosiva nas mãos, deixada pelo homem -bomba Renan, presidente do Senado. Inacreditável. É de lacrar as instituições do país, por absoluto comprometimento.