870 empregos a menos em Feira em julho. 3.460 ao longo do ano

O saldo de empregos foi negativo em Feira de Santana em julho, com 870 vagas perdidas, de acordo com os dados do Caged, o cadastro do Ministério do Trabalho e Emprego. Houve 2.530 admissões e 3.400 desligamentos.

Este resultado foi o segundo pior do ano, depois de maio, mês em que foram perdidas 883 vagas. Ao todo, a perda de vagas de carteira assinada em Feira de Santana em 2016 já chega a 3.460. Não houve saldo positivo em nenhum mês do ano.

Em julho em toda a Bahia foram perdidos 7.285 empregos (45.979 admissões e 53.264 desligamentos).

No Brasil foram fechados em julho 94.724 postos de trabalho. No acumulado do ano, são 623.520 cortes.