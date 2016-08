Horário eleitoral: propostas só amanhã

O primeiro dia de propaganda na TV dos candidatos a prefeito de Feira de Santana (sexta-feira) tratou apenas de apresentar os candidatos. Ninguém apresentou propostas.

EMOÇÃO E TRABALHO

A julgar pelo primeiro vídeo de José Ronaldo, parece que 4 minutos é o tempo certo para um candidato. Ele consegue falar o suficiente e a propaganda ainda é recheada com falas e imagens do povo e paisagens, ao som da música de campanha (a música subiu quatro vezes).

O prefeito candidato à reeleição foi mostrado como o homem que não cansa de trabalhar e que se emociona ao falar de Feira de Santana. Propaganda de Ronaldo sem Ronaldo chorando não é propaganda de Ronaldo (não é forçação de barra, porque ele de fato se emociona com facilidade quando fala ou discursa, mesmo em períodos não eleitorais).

Após tantos anos vivendo em Feira e eleito três vezes prefeito, o político natural de Paripiranga, norte baiano, parece sentir necessidade de reconhecer a condição de pessoa nascida em outra cidade, mas grato porque “Feira lhe abraçou, lhe acolheu e lhe deu oportunidade de crescer”, daí seu compromisso com a terra. “Uma missão que Deus me deu, que quero honrar”, diz o prefeito com os olhos cheios de lágrimas.

Todo o programa está cheio de imagens do candidato vistoriando obras; ou de obras executadas durante suas administrações, como avenida Ayrton Senna, viadutos e escolas. A trincheira quase pronta na avenida Maria Quitéria (com entrega prevista para a semana que vem) ocupou posição de destaque.

E o material conclui com o discurso na convenção que oficializou a candidatura, onde se reforça tudo que foi dito e mostrado antes: "No dia que não tiver forças para lutar, trabalhar, dar a minha vida por esta terra, é porque não estou mais vivo. Esta terra sempre foi e continuará sendo a razão da minha vida”.

O FEIRENSE

Ouvindo Jairo entende-se porque Ronaldo entra logo com o antídoto do “não sou feirense mas amo Feira”. O candidato do PP quer passar a mensagem subliminar de que ele é feirense e que isso faz diferença.

Sua fala foi toda dedicada a reforçar a ligação com a cidade, contando onde nasceu, onde estudou, falando da família e da iniciação ao trabalho na loja do pai. A apresentadora, negra, diz “nascido e criado em Feira, Jairo conhece a cidade como poucos e sabe do que ela precisa”.

Não veio nem proposta nem crítica ao atual prefeito, como ocorrera na estreia no rádio. A apresentadora anunciou que isto será feito nos próximos programas.

O BOM HOMEM

O de Zé Neto foi o mais apegado à linha tradicional de abertura de programas eleitorais onde o político apresenta a família, com direito ao elogio da esposa, a "revelação" de episódios da história e do cotidiano do casal e a relação com as filhas.

Só? Só.

O ZOOM QUE REDUZIU

Ângelo Almeida transformou-se em um sub-Jhonatas. O programa tem 54 segundos, mas por incrível que pareça teve falas de seis pessoas além do candidato.

Restaram a Ângelo 15 segundos, o mesmo tempo do rasta do Psol. O programa também usou reggae como fundo musical. Ângelo não tem cabelo comprido, mas não deu pra notar isso, porque a câmera foi utilizada num estranho enquadramento super próximo do rosto de quem falava. Isso é comum em TV, mas não é por opção estética. Ocorre quando a emissora, comercial, quer excluir da imagem alguma propaganda que está em volta do entrevistado.

Um programa tão picotado que não conseguiu transmitir mensagem alguma. Tomara que não seja esta a concepção que o PSB tem de “cidade criativa” que está no slogan da campanha e no nome da coligação com a Rede.

OLÁ, TUDO BEM?

Com 15 segundos, não dá pra fazer quase nada. O Psol terá que fazer milagre para levar sua mensagem aos eleitores. Reproduzo na íntegra todo o conteúdo que coube neste tempo: “Sou Jhonatas Monteiro, professor, morador da Queimadinha. Candidato a prefeito, para construir uma cidade pra gente, uma Feira por nós, um governo do povo”.