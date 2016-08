I- Um prefeito para chamar de seu

Qual a Feira que eu quero morar? Qual prefeito que eu quero? Todo eleitor deveria fazer esta pergunta antes de dar o voto a um vereador ou cabo eleitoral. A pesquisa Ibope/ Tv Subaé sinalizou algumas preocupações dos feirenses, sendo a Saúde a mais importante,

A Saúde é uma responsabilidade compartilhada- pelo jeito de forma bem negativa- entre o Estado e a Prefeitura com sérias dificuldades no atendimento obstétrico, emergencial, ortopédico, enfim, na média complexidade (aquela da consulta com o especialista, cirurgia eletiva, tratamento contínuo, entre outros). O que fica claro é que a Saúde tem uma subdimensão crônica que tende a ficar mais grave – logo tirando vidas- com o crescimento da população e dos procedimentos médicos.

Educação não é queixa importante, pois, se temos em torno de 47% dos eleitores analfabetos ou com ensino fundamental ele tende a achar que a educação atual- aliás, qualquer uma que o menino vá para a escola e tenha merenda lhe parecerá-, boa. Este dado, entretanto, deveria ser motivo de escândalo pois é um brutal limitante do desenvolvimento, com a falta de qualificação de mão de obra, do nível de serviços, e das empresas que atrairemos.

Transporte é outra queixa. A cidade nunca teve um transporte coletivo digno, efetivo, na dimensão da necessidade, espaço que acabou ocupado por motoboys e ligeirinhos, muitos clandestinos. Agora, no entanto, ganhou ônibus novos, em uma ótima mudança feita por Ronaldo, depois de um longo esfacelamento e tolerância com os desmandos passados. O BRT, outra grande intervenção - que teve maior parte dos recursos investidos nas trincheiras da Maria Quitéria que atendem mais ao transporte particular que o coletivo, e, que, certamente, vão ajudar o trânsito por ali- não parece resolver ou não apresenta até o momento a dimensão necessária para resolver o transporte coletivo da cidade.

A necessidade de um prefeito que se indigne com nosso perfil educacional e promova intervenções que sejam capazes de mudar este cenário aterrador; que redimensione a Saúde, que resolva as demandas assistenciais que vão além do trauma ou da assistência básica evitando que vidas e órgãos sejam perdidos, que consolide uma parceria efetiva com o Estado permitindo intervenções que evite os mortos na fila de espera das Centrais de Regulação, é uma urgente necessidade. Além disso, que seja capaz de fazer com que o transporte coletivo atenda as necessidade dos fluxos estabelecidos no novo plano diretor e crie soluções que privilegiem o coletivo e organizem o particular de forma planejada, é uma capacidade crucial.

Estas são algumas das questões a serem pensadas antes de escolher um prefeito para chamar de seu. Depois voltamos a outras.