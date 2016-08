Bahia despacha o Paraná e sobe para o sexto lugar

Foi lindo de ver. Teve emoção, tensão, torcedor arrancando os cabelos e sorrindo à toa. Neste sábado (27), o Bahia goleou o Paraná por 3x0, na Fonte Nova, e subiu para a 6ª posição, com 31 pontos. Agora, são só três de distância para o G4.

Antes da bola rolar, os tricolores se divertiram em um dia diferente do habitual, com direito a atividades divertidas e show do animador infantil Tio Paulinho. Na hora que a bola rolou para o primeiro tempo, outro show. Dessa vez, de chances perdidas pelo Bahia.

O torcedor, que antes estava relaxado e curtiu roda de dominó e caçada de Pokémon, começou a ficar tenso. Gritou o famoso “uhhh” ao ver Juninho cobrar falta e a bola passar perto do gol. Levou as mãos à cabeça ao ver Hernane ser travado na hora do chute, Allano perder um gol feito e Moisés mandar um chutaço no travessão. Também prendeu a respiração ao ver as chegadas perigosas de Fernando Karanga. Afinal, o Bahia tem histórico e já gosta de sofrer gol de jogador com nome esquisito. Tava mais fácil acertar a Pokebola nos monstrinhos do que a bola na rede.

No segundo tempo, fim da agonia. Edigar Junio precisou de apenas dois minutos para fazer o que não conseguiu nos 45 iniciais. O atacante recebeu uma bola cruzada de Eduardo, cabeceou e viu a bola bater na zaga parananense. Aproveitou a tabela e mandou uma bomba para abrir o marcador: 1x0.

Mas jogo do Bahia sem emoção e sem deixar o torcedor prestes a ter um treco, não é jogo do Bahia. Renato Cajá mandou chute de fora da área e carimbou a trave. Eduardo também mandou no travessão, enquanto Hernane errou a mira por muito pouco. Sorte que Juninho estava com o pé calibrado e, aos 13 minutos, acertou um chutaço de canhota, para levar a torcida ao delírio e fazer o segundo. Aí embalou.