Fluminense perde no Joia e tem que vencer por dois gols na próxima

Decisão de vaga na Série C será sábado em Volta Redonda

O Fluminense perdeu para o Volta Redonda por 3 a 2 na tarde deste domingo, no Jóia da Princesa.

A derrota deixa o Touro em situação difícil para a partida decisiva, que será no sábado, no Rio de Janeiro. Para se classificar o time feirense terá que vencer por dois gols de diferença.

Quem passar desta fase, fica entre os quatro primeiros e garante vaga na série C do Brasileirão no ano seguinte.

Além da derrota, o Fluminense não terá na partida final o artilheiro Rafael Granja, que foi expulso.