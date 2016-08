Dupla Vem-vem e Gilberto Alves vence o festival de violeiros

A dupla Vem-Vem do Nordeste e Gilberto Alves venceu a 42ª edição do Festival de Violeiros do Nordeste, realizada no MAP (Mercado de Arte Popular), na noite de sábado. O festival reuniu cinco duplas.

Eles venceram o festival pela terceira vez. Gilberto Alves disse que quando canta em Feira de Santana sente-se em casa. “Como me sinto bem, a inspiração aparece e flui com maior velocidade”.

Foi uma noite de MAP cheio, como convém a um dos mais tradicionais festivais de cantadores do Nordeste. “Tudo saiu como planejamos e venceu a melhor dupla”, afirmou João Ramos, da comissão organizadora. Também fizeram parte da comissão os poetas cantadores Caboquinho e Bule-Bule.

A beleza da peleja dos cantadores não está na voz, mas nas rimas e nos versos de seis, sete e dez sílabas. Eles tiveram cinco minutos para apresentação dos temas, escolhidos aleatoriamente.

O Festival foi parte da 1º Semana do Folclore do MAP, e teve o apoio da Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, através do Departamento de Turismo, e da Fundação Egberto Costa.

CLASSIFICAÇÃO

1º Vem-Vem do Nordeste e Gilberto Alves, com 77 pontos

2º Leandro Tranquilino e Antônio Queiroz, com 66 pontos

3º Mineiro e Som da Viola, com 61 pontos

4º Maracujá e Nadinho, com 60 pontos

5º Davi Ferreira e Paraíba da Viola, com 53 pontos