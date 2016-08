CUT prevê cinco mil acampados na Esplanada contra o impeachment

Movimentos sociais contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, cuja votação final deve ser concluída na próxima quarta-feira (30), começaram a acampar em Brasília neste domingo.

Embora o número de ônibus com militantes que chegam à capital seja bem menor do que o observado na votação da admissibilidade do impeachment na Câmara, em abril, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), que lidera a mobilização, disse que espera reunir ao menos 5 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios amanhã (29), quando Dilma irá ao Senado fazer sua defesa em plenário.

Os militantes, sobretudo camponeses, prometem ficar acampados em Brasília até o momento final do impeachment.