Dois morrem e um fica ferido em batida entre motos e carro na BR-020

Um acidente entre duas motocicletas e um carro deixou duas pessoas mortas e um ferido na BR-020, próximo à cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, na noite de domingo (28). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem e um adolescente que estavam em uma das motos morreram no local.

O acidente ocorreu por volta das 21h, no km 178. Uma das motocicletas pegou fogo com a colisão.

Segundo a polícia, testemunhas afirmaram que havia uma carreta envolvida no acidente, mas o veículo não foi localizado. Não há informações sobre o motivo da colisão.

Um homem ficou ferido com a colisão, mas a polícia não soube informar se ele era pedestre ou estava a bordo de uma das motocicletas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães. Com a batida, o carro ficou com a parte da frente destruída, mas o motorista do veículo não teve ferimentos.