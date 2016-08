Feira perdeu 2,5 mil empregos formais no primeiro semestre

Está nas manchetes de todos os jornais e sites noticiosos que cobrem temas econômicos: a economia brasileira começa a dar sinais de recuperação, depois de quase 24 meses de quedas sucessivas. Como é praxe, o “milagre” já está sendo associado às decisões de Michel Temer (PMDB-SP), o presidente até aqui interino, e à equipe econômica que ele foi recrutar no mercado financeiro. Conforme apontado anteriormente, os sinais são subjetivos, refletem mais percepções transitórias que, propriamente, melhorias efetivas no nível de atividade.

Mas, com o impeachment de Dilma Rousseff (PT) ainda na rua, é fundamental exaltar os fatos positivos, expô-los em manchetes apelativas, resgatar um otimismo que foi violentamente fustigado meses a fio. Sob o petismo, o País estava à beira do precipício, ameaçava cair, continha-se a custo. É o que rezava a crônica da grande mídia. Sob o temerário peemedebismo, porém, os discursos apocalípticos se diluíram, embora permaneçamos bordejando o nada, sem nenhum passo efetivo na direção contrária até aqui.

Quem circula pelas cidades brasileiras enxerga um cenário quase imutável: calçadas dos centros comerciais às vezes cheias, mas com lojas entregues às moscas e ao bate-papo dos funcionários sem ocupação; bares, restaurantes e pizzarias assustadoramente vazios, contrastando com o burburinho que antecedeu a crise; Supermercados sem filas, mesmo no início do mês e padarias desertas até nos finais de tarde.

Apesar do frenético otimismo do noticiário, as perspectivas seguem pouco promissoras. Sobretudo para quem perdeu o emprego ou teve sua renda reduzida, sendo forçado a abdicar do conforto conquistado nos anos anteriores. Essa situação afeta quem vende produtos ou presta serviços, cujofaturamento também é comprimido eque é forçado a reduzir custos, demitindo funcionários. Enfim, um ciclo vicioso cuja ruptura não se desenha no horizonte, mesmo com todo o viés favorável de parte da imprensa.

Feira de Santana

Na Feira de Santana, é comum ver placas de “vende-se” ou “aluga-se”, como já mencionamos em texto anterior. O movimento nas lojas caiu, mesmo com as liquidações. A frequência a bares e restaurantes foi reduzida, já que esse tipo de consumo figura na lista dos supérfluos. E até os serviços de saúde se ressentem coma ausência de quem não pode mais pagar planos privados. Todo esse cenário desfavorável, porém, pode ser sintetizado pelo terrível enxugamento verificado nos postos de trabalho formais.

Em 2015, o ano mais trágico do recente ciclo recessivo, foram mais de 6,5 mil empregos a menos no município. Certamente, o pior ano de que se tem registro na história feirense. O desastre é maior porque, em 2014, foram perdidos quase mil empregos, já que a recessão ganhou força a partir dos dois últimos trimestres daquele ano. Em 2016 também não há trégua: foram mais de 2,5 mil empregos perdidos no primeiro semestre.

Alguém poderá alegar que a tendência de queda começa a se desenhar, com a economia aproximando-se do fundo do poço. Nem tanto: só em junho, foram 457 empregos a menos; no mês anterior, maio, o resultado foi trágico: 883 postos de trabalho deixaram de existir. No trimestre entre abril e junho, 1,5 mil empregos a menos. Ou seja: o segundo trimestre foi pior que o primeiro em termos de encolhimento de postos de trabalho na Feira de Santana.

Vá lá que em 2015 a tragédia foi maior no mesmo intervalo: 2,2 mil empregos a menos. Ocorre que, neste 2016 em que parte da imprensa enxerga sinais de recuperação, o desemprego segue fazendo estragos, não apenas na Feira de Santana. Como a retomada desenha-se lenta, a ampliação da oferta de empregos deve demorar, arrastando-se pelos próximos anos. Certamente só na próxima década o Brasil retomará os níveis de emprego pré-crise. Isso se conseguir fazê-lo...