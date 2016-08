Pacote de maldades do PMDB virá após as eleições

Em 1986 o PMDB saiu consagrado das eleições: elegeu os governadores de praticamente todos os estados brasileiros – a única exceção foi Sergipe – no rastro do sucesso do Plano Cruzado, fruto do então governo José Sarney (PMDB). Exatamente seis dias depois do pleito, em 21 de novembro, o governo retribuiu a consagração nas urnas: naquela data, anunciou o Plano Cruzado II, que nada mais era que a liberação dos preços mantidos congelados até então. Ingênuo, o brasileiro foi recompensado com a aceleração inflacionária, que voltou a corroer seu poder aquisitivo.

Trinta anos depois, parece que a novela vai se repetir. Afinal, alçado ao poder através de uma manobra polêmica – um impeachment cujas razões não ficaram claras até aqui – o partido prepara um pacote de maldades sem precedentes na história recente do Brasil. Todo o ônus, evidentemente, recairá sobre os trabalhadores, conforme já se anuncia.

A exemplo do que ocorreu em 1986, pretende-se que as ditas reformas sejam aprovadas depois das eleições. É que, até lá, a escorregadia base aliada não pode se expor para não ser cobrada pelo eleitorado que será atropelado pelas mudanças. Mas, depois, tudo bem: brasileiro tem memória curta e a traiçoeira manobra vai ser esquecida até 2018, quando devem acontecer novas eleições. É no que todos sempre apostam.

Para quem trabalha e tende a ser penalizado resta apostar numa, até aqui, improvável mobilização maciça contra as propostas e na tibieza de caráter de Michel Temer (PMDB), o interino que caminha para se tornar um controverso presidente efetivo. Afinal, nesses três meses, em todas as ocasiões em que foi confrontado, ele recuou, visivelmente magoado com as contestações. Com um temperamento tão sensível, fica difícil aprovar as leoninas reformas anunciadas.

Balcão

Nesses três meses de governo, a propósito, a repaginada no fisiológico balcão da política brasileira é a única realização de Michel Temer e sua turma. Indicações políticas para cargos públicos, liberação de emendas parlamentares e de verbas para governos aliados é o que se realizou nesse trimestre. Exatamente aquilo que se repudiava nas apoteóticas manifestações pelo impeachment, há apenas uns poucos meses. Mas isso é coisa do passado.

Ironicamente, o rombo nas contas públicas – que foi objeto de veementes condenações naquelas virulentas jornadas – não vai se contido até 2018. Pelo contrário: a sustentação do arranjo político que ascendeu ao poder depende da manutenção desses déficits, para alegria da base aliada. Rigor com os gastos só a partir dos próximos governos é a mensagem que as entrelinhas reiteram todos os dias.

A sensibilidade do presidente interino e o conjunto de contradições de seu controverso arranjo de poder podem contribuir para frear as draconianas medidas que a imprensa divulga com frequência. Aposentadoria aos 70 anos, jornada de 80 horas semanais de trabalho e terceirização ampla, geral e irrestrita são desejos que, caso a sociedade permaneça passiva, podem se tornar realidade.

O fato é que, até as eleições, o pacote de maldades deve permanecer em segundo plano. Depois, as reformas previdenciária e trabalhista devem ser penduradas no mostruário e negociadas no balcão, com deputado impondo preço, exigindo verba e nomeação de apadrinhado.O método é o mesmo de sempre, mas nunca se regateou de forma tão escancarada. Sobre esses temas, a propósito, é bom saber o que pensam os candidatos que disputam as eleições municipais Brasil afora...