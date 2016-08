Eleição é oportunidade de discutir o município

As regras eleitorais vigentes nesse 2016 foram definidas durante o turbulento mandato de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) à frente da Câmara dos Deputados, abortado em maio pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O encurtamento do período de campanha em cerca de um mês, por exemplo, foi fruto de suas orquestrações. O Judiciário, por sua vez, também participou do processo, proibindo a doação de empresas para as campanhas e provocando intensas inquietações. Será, portanto, uma eleição pra lá de atípica: curta e sem os recursos que, em eleições passadas, vitaminavam a disputa.

Aparentemente, quem está no poder larga com vantagem: a inércia da máquina pública, a projeção de quem desfruta de permanente visibilidade e o trânsito mais fácil junto ao eleitorado tendem a tornar mais fácil a vida de quem transita pela situação, sobretudo os candidatos à reeleição. Note-se que isso se aplica àqueles que são bem avaliados o que não corresponde, necessariamente, à maioria dos casos.

Há quem preveja uma forte renovação nas prefeituras brasileiras. O pífio desempenho de muitas gestões – o arrocho, em muitos municípios, começou já em 2013, com os cofres municipais em situação de penúria –fragiliza e expõe muitos prefeitos. É no que aposta a oposição, embora a interminável crise política não permita vislumbrar, claramente, quem são os vitoriosos de toda essa pendenga.

Eleições municipais, porém, contém fortes ingredientes locais. Não é simples avaliar o impacto de uma crise política de dimensão nacional sobre quem vai escolher prefeitos e vereadores. Talvez se coloquem como exceções os grandes municípios do País – sobretudo São Paulo – que exercem um maior protagonismo em nível nacional. Mas, mesmo aí, as conclusões são controversas.

Feira de Santana

Na Feira de Santana o amplo leque de candidatos à prefeitura vem sendo dramaticamente reduzido nos últimos dias. O que era perfeitamente previsível meses atrás, conforme antecipamos em texto anterior. Quando os prazos encurtam, surgem alianças e o discurso da “composição” e do “bem da cidade”, entre outros clichês, para justificar as adesões, muitas delas heterodoxas.

Mas, com prazo curto ou longo, as eleições tem passado sem uma discussão mais profunda sobre as necessidades da Feira de Santana e sobre seu desenvolvimento no longo prazo. É claro que não é apenas em eleição municipal que se pode discutir isso. Mas o processo constitui uma oportunidade ímpar, que costuma ser desperdiçada, sobretudo porque quem chega à prefeitura detêm ampla legitimidade para liderar o processo.

Muitos alegam que, engessadas por inúmeros gastos obrigatórios, as prefeituras dispõem de pouca margem para implementar políticas inovadoras. E é verdade. Essas amarras, porém, não impedem que o prefeito e seus auxiliares busquem formas inovadoras de gestão, estabelecendo parcerias com os demais entes governamentais – como o governo estadual e a União -, empresas e demais instituições, o que pode se traduzir em políticas inovadoras.

Gestão é palavra que vem sendo repisada em todas as esferas da vida, até na conjugal. E, embora não constitua a panaceia que alguns apregoam, é um instrumento determinante para o êxito da administração pública, desde que bem empregada.Noto que, na Feira de Santana, esse debate precisa migrar dos discursos e dos slides para alcançar a rua e contribuir para mudanças efetivas na vida dos feirenses.