Comédia sobre crise entre casais chega a Salvador em setembro

A crise conjugal é o ponto de partida da comédia “Até que o casamento nos separe”, que se apresenta em Salvador pelo Catálogo Brasileiro de Teatro, nos dias 9 e 10 de setembro, no Teatro Isba.

Os atores Suzy Rego e Eduardo Martini estrelam a peça, que aborda com humor assuntos relacionados a qualquer casal: como TPM, lua de mel, o sexo, o cotidiano da casa, a divisão de tarefas e as brigas.



O espetáculo conta com direção de Eduardo Martini e texto de Eduardo Martini e Cris Nicolotti.



SERVIÇO

Datas: 09 e 10 de Setembro

Local: Teatro ISBA

Horário: Sexta, 21h | Sábado, 20h

Telefone: (71) 4009-3622

Duração: 80 minutos

Classificação: 16 anos



Valores:

Sexta: R$ 70 inteira / R$ 35 meia

Sábado: R$ 80 inteira / R$ 40 meia

Vendas:

Bilheteria do Teatro: (71) 4009.3622 (terça a domingo das 14h às 19h)

Pela internet: compreingressos.com/catalogodeteatro

Por telefone: (71) 2626.0032