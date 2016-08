Família é encontrada morta dentro de prédio no Rio

Quatro pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas nesta segunda-feira, 29, no Edifício Lagoa Azul, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os corpos de um homem e seus dois filhos foram achados dentro da piscina do prédio. Eles teriam caído do 18º andar do edifício, onde moravam. A mãe das crianças estava morta dentro do apartamento.

O homem foi identificado como Nabor Coutinho Oliveira Júnior e sua mulher como Lais Khouri. As crianças tinham 7 e 10 anos.

Moradores disseram que ouviram barulho de tiros e depois da queda. Ao olhar pelas janelas, eles viram os corpos dentro da piscina. Há uma suposição de que os meninos tenham sido jogados vivos pela janela.

Alguns vizinhos também falaram que o pai das crianças ficou desempregado recentemente, mas a informação não foi confirmada.

A família era tida como tranquila e educada.