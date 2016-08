Bebê morre após batida entre carreta e carro na BR-116, região de Feira

Um bebê de pouco mais de um mês morreu em uma colisão entre uma carreta e um carro, na noite de domingo (28), na BR-116, perto da entrada da cidade de Antônio Cardoso, na região de Feira de Santana, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Outras quatro pessoas que estavam no carro ficaram feridas na colisão e foram levadas para o hospital Clériston Andrade.

A polícia não soube informar a identidade das vítimas e o estado de saúde dos feridos. O acidente ocorreu por volta das 19h10, no km-447 da rodovia. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motivo do acidente ainda é desconhecido.

Outro acidente ocorreu na mesma rodovia, no km-434, perto do posto da PRF. Por volta das 20h, uma carreta tombou e colidiu com um carro. Cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital Clériston Andrade.