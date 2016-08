Grupo faz ato contra Michel Temer e em defesa da democracia na Bahia

Um grupo de manifestantes faz um ato contra o presidente em exercício Michel Temer e em defesa da democracia na região do Shopping da Bahia, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (29). De acordo com a organização do protesto, cerca de 200 pessoas participam da mobilização. Já a Polícia Militar calcula 50 pessoas. A manifestação começou por volta das 9h30 e, segundo organizadores, não há previsão de encerramento.

Protesto está congestionado na região do

Shopping da Bahia (Foto: Rafael Teles/G1) Protesto está congestionado na região doShopping da Bahia (Foto: Rafael Teles/G1)

O ato é promovido pela Central Única dos Trabalhadores da Bahia (CUT-BA) e da Frente Brasil Popular, entre outras centrais sindicais e movimentos sociais. "O objetivo é pela volta da democracia do país e contra a retirada do direito dos trabalhadores", afirma Sandro Cedro Silva, presidente da CUT.

Os manifestantes ocupam uma das pistas em frente ao Shopping da Bahia, que dá acesso à Avenida Paralela. Quando o semáforo é fechado, o grupo ocupa a faixa de pedestres com cartazes com dizeres "Fora Temer", "Não ao golpe" e "Em defesa da democracia". Por causa da manifestação, o trânsito está congestionado na região, sentido Avenida Paralela.

Segundo a organização do protesto, não está prevista uma caminhada. Durante o ato, foi reproduzido por um carro de som o discurso da presidente afastada Dilma Rousseff. A Polícia Militar e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) acompanham o protesto.