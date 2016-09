Mulher morre e homem fica ferido em capotamento no município de Barreiras

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após um capotamento envolvendo a caminhonete em que estavam. O acidente aconteceu, neste domingo (25), na BA-460, no município de Barreiras, em um local conhecido como Anel da Soja.

De acordo com o G1, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que o condutor do veículo perdeu o controle da direção, pois a pista estava molhada. O homem foi socorrido com ferimentos graves para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães.

A mulher também foi levada para o Hospital do Oeste, em Barreiras, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade hospitalar.