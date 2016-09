Distração é uma das principais causas de acidente no trânsito

A correria do dia a dia e a necessidade de se manter sempre conectado faz com que os motoristas fiquem cada vez mais distraídos no trânsito. De acordo com um levantamento do Cesvi/Brasil distração é uma das principais causas de acidentes.

Distrações Internas: Ocorrem quando o motorista se distrai por causa de algum objeto ou ação do interior do veículo, como um ajuste no rádio, regulagem do ar-condicionado, um olhar mais atento ao painel do veículo. Essa distração tem sido agravada pelo uso de celulares ao volante, o que, além de proibido, pode deixar o motorista por alguns segundos sem olhar para frente.

Distrações Externas: Essas distrações acontecem quando o motorista tem dificuldade para ler as placas de trânsito ou quando tenta buscar outras rotas. Muita gente também se distrai contemplando paisagens, edifícios e outdoors. Outra causa frequente de distrações externas é a observação de acidentes que ocorrem na via.

Desatenção: Há motoristas que viajam e os que “viajam”, ou seja, pensam em várias coisas enquanto dirigem e não se concentram na condução do veículo. Isso também é importante causa de acidentes.