XXXI Festa do Vaqueiro de Jaguara tem público recorde

A XXXI Festa do Vaqueiro de Jaguara, a maior e mais tradicional festividade do gênero em Feira de Santana, registrou um grande público neste sábado, 24 e domingo, 25. O maior dos últimos anos, segundo o vaqueiro e idealizador do evento, José Ribeiro dos Santos. A Festa atraiu milhares pessoas de Feira de Santana, do município de Anguera, e localidades adjacentes.

O evento foi aberto na noite de sábado, com várias atrações musicais, como a banda Arreio de Ouro. No domingo, como tradicionalmente acontece, a programação foi iniciada com o desfile dos vaqueiros encourados. Cerca de 100 vaqueiros, cavaleiros e amazonas participaram do percurso, que foi encerrado por volta das 13h, em frente a igreja local, de onde todos acompanharam a tradicional Missa do Vaqueiro.

Após o momento cultural e religioso da festa, a programação musical tomou conta do palco instalado no campo de futebol, onde se apresentaram as bandas Cinturão de Prata, Sorriso do Amor, Paulinho Sucesso, Naldinho e Léo Rios, e Os Clones do Brasil.

Além das pessoas que visitam o distrito para curtir as atrações, a Festa do Vaqueiro de Jaguara tem uma característica marcante: atrair de volta os "filhos da terra" neste período. É o caso de Reijane Pereira. Residente em Salvador há alguns anos, ela sempre está na presente na festividade, momento que aproveita para se divertir e rever familiares.

"É sempre muito gostoso reviver nossas tradições, relembrar da nossa infância, e a Festa de Vaqueiro foi algo que marcou a minha vida. E todos os anos eu retorno para Jaguara durante a festa para curtir junto com a família e amigos. E é sempre muito bom receber o carinho de todos e presenciar uma festa cada vez mais bonita", revela.

Muitos que residem em Feira de Santana também compartilham deste sentimento, como Francisco dos Santos Barbosa. "Mesmo morando em Feira, devido a correria do dia a dia, a gente não encontra muitas oportunidades para vim a Jaguara e rever os parentes. Mas no período da festa é algo certo. É como um íman que nos atraísse de volta as nossas raízes", compara.

A admiração com o tamanho e diversidade da Festa impressiona quem conhece pela primeira vez. "Eu sempre ouvia falar, mas não imaginava que era uma festa com tanta gente, tanta animação, com animais bonitos, vaqueiros de verdade com vestimentas lindas. Fiquei encantada com tudo que vi", comentou Camila Cerqueira, que acompanhou a festividade pela primeira vez a convite de uma amiga.