De 56 escolas do estado em Feira, apenas 4 alcançaram a meta do Ideb para o 9º ano

A melhor nota do Ideb 2015 em Feira de Santana entre as escolas estaduais, no 9º ano, veio da escola Eliana Boaventura. Ela também foi uma das poucas que alcançaram a meta proposta pelo MEC. As outras foram Eraldo Tinoco, Padre Henrique Alves Borges e Edivaldo Machado Boaventura, no distrito de Ipuaçu.

Na lista abaixo você confere a nota de cada escola e observa a classificação, em ordem decrescente, da escola com a maior nota para a menor (as escolas que não aparecerem na relação é porque não tiveram nota).

Da direita para a esquerda, aparecem os resultados anteriores do Ideb, para que possa ser observada a evolução da escola ao longo dos anos.