A reforma educacional e o pé do caboclo

A maior parte da reforma educacional proposta pelo governo atual foi discutida e elaborada no período do governo Dilma, até porque Temer não teria tido tempo de gerar uma proposta destas, logo, a oposição pura e simples de parte da esquerda às mudanças anunciadas soa meramente a ação política e condicionamento pavloviano.

O que não é possível continuar é imóvel, com esta educação medíocre, refém sindical, limitada, que condena o Brasil sempre aos piores desempenhos em todas as avaliações internacionais e da qual resulta o inacreditável fato de 38% dos estudantes dos estudantes de nível superior serem analfabetos funcionais. Além disso, o ensino médio tem taxas de evasão absurdas.

A educação brasileira precisa ser discutida a sério e revista. Do ciclo básico ao ensino superior. Não sei se a proposta é a ideal e parte dela estava em debate na Câmara desde 2013, sem andar. O fato de ser apresentada por Medida Provisória impõe que precisamos cumprir a agenda. Temos, agora, 4 meses em que ela estará no Congresso para que discutamos, apontemos as falhas, os desvios, corrijamos a rota e comecemos as mudanças.

Então, sim, o governo Temer está certo em apresentar o plano de reforma educacional, pois, pior que a proposta atual seria apenas a falta de uma proposta, o que nos manteria neste limbo e condenados a míseria educacional.

Vamos ao trabalho, urgente. Para quem quer gastar tempo com choro recomendo o pé do caboclo.