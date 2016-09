Rui Costa inaugura obra da Embasa e UPA nesta terça-feira

O governador Rui Costa vem nesta terça-feira (27) em Feira de Santana, entregar o Centro de Reservação Norte, empreendimento construído pela Embasa para assegurar maior regularidade ao abastecimento de água na parte Norte do município. E também inaugura a UPA vizinha ao hospital Clériston Andrade.

O Centro de Reservação Norte é um complexo formado por três grandes reservatórios, com capacidade para armazenar até 24 milhões de litros de água. A obra incluiu, além da instalação dos reservatórios, a implantação de uma adutora com 2,7 km de extensão e mais de 56 mil metros de rede de distribuição. “A região norte era a área do município em que ocorria maior incidência de desabastecimento. Com o Centro de Reservação, conseguiremos melhorar a distribuição de água naquela parte da cidade”, informa Euvaldo dos Santos Neto, gerente da Unidade Regional da Embasa em Feira de Santana.

De acordo com a Embasa, a obra beneficia mais de 280 mil pessoas em bairros como Campo Limpo, Novo Horizonte, Gabriela, Pampalona, Pedra Ferrada, Feira VI, George Américo, Cidade Nova e Asa Branca. Com o novo complexo, será possível aumentar em até 30% a oferta de água para estes bairros.

A empresa informa que foram investidos cerca de R$ 54 milhões na construção, entre recursos próprios da Embasa e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2/OGU).

A solenidade de inauguração acontece no Centro de Reservação, situado na Rua Monsenhor Moisés do Couto, nº 1.244, bairro Campo Limpo, a partir das 9 horas.

Participarão também o secretário estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Cássio Peixoto, o presidente da Embasa, Rogério Cedraz, e o diretor de operação do interior da Embasa, José Ubiratan Cardoso.

Após a solenidade do Centro de Reservação Norte, o governador vai inaugurar a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ao lado Hospital Geral Cleriston Andrade. Nesta, o Ministério Público pediu para cancelar o processo seletivo feito às pressas.