Fique atento! Zonas eleitorais 154 e 156 de Feira de Santana sofrem mudanças

Os eleitores do município de Feira de Santana, localizado a 100 km de Salvador, devem ficar atentos às mudanças nas zonas eleitorais 154 e 156. De acordo com Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE) a consulta do novo local de votação pode ser feita através do portal do TRE-BA

Acessando o menu principal, o cidadão deverá clicar em "Eleitor" e em seguida em "Título e local de votação". As informações sobre a mudança das zonas podem ser obtidas por meio de consulta do nome ou através do número do título de eleitor.