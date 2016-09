Documentário sobre terreiros do recôncavo baiano terá estreia gratuita

O documentário “Terreiros de Candomblé de Cachoeira e São Félix” estreia nesta terça-feira (27), dia de São Cosme e Damião, às 18h no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha.

A exibição será aberta ao público e será uma única sessão. Serão 150 ingressos disponibilizados a partir das 17h no local. Será liberado apenas um bilhete gratuita por pessoa.

Após a sua estreia, o documentário passará a ser exibido no Palacete das Artes em outubro, todas as quintas-feiras às 17h, exceto no dia 20.

O filme traz a religiosidade de dez templos de Cachoeira e São Félix e foi produzido pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).