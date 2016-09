Depois de quase oito meses, chove no oeste da Bahia

Depois de ficar quase 8 meses sem chuva, uma frente fria finalmente chegou para amenizar o clima quente do oeste da Bahia. Segundo o Climatempo, nos últimos dois dias choveu cerca de 4 milímetros só na cidade de Barreiras.

Correntina, município da região, foi onde caiu o maior volume de chuva, cerca de 10 milímetros. Choveu também na cidade de Riachão das Neves.

Conforme explicou o Climatempo, a frente fria foi causada por um corredor de umidade que deve permanecer no oeste do estado, provocando chuvas fortes provavelmente até quarta-feira (28)

Deve chover também no sul e no sudoeste do estado nos próximos dias, assim como para Salvador. Não há previsão de chuva para o extremo norte da Bahia.