Em desabafo, Faustão critica governo Temer e mudanças no ensino médio

O apresentador Fausto Silva criticou o projeto de reforma do Ensino Médio anunciado na semana passada pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB). "A educação física os caras iam tirar. Essa porra desse governo nem começou, não sabe se comunicar e já faz a reforma sem consultar ninguém", reclamou Faustão na noite de domingo (25), durante seu programa ao vivo.

O comentário aconteceu quando o ginasta Diego Hypólito, prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, estava no estúdio. "Então, o país que mais precisa de educação faz uma reforma com cinco gatos pingados que não entendem porra nenhuma, que não consultam ninguém e aí, de repente, tiram a educação física, que é fundamental na formação do cidadão", disse Faustão, que recebeu aplausos da plateia.

Faustão criticou ainda a situação da saúde e segurança no Brasil. "Aí, quando você percebe, um país como esse, que tem uma saúde de quinta [categoria], não tem segurança, não tem emprego, não tem respeito a profissões básicas. O país que não respeita o professor, pessoal da polícia e pessoal da área de saúde e um país que não oferece o mínimo aos seus cidadãos", concluiu o apresentador.

Um dia depois de anunciar a reformulação do ensino médio, o governo publicou uma nova versão oficial da Medida Provisória no "Diário Oficial da União", mantendo a obrigatoriedade de artes, educação física, sociologia e filosofia. O anúncio da reformulação do ensino nesta etapa gerou bastante críticas ao governo.

Mudanças

A MP prevê a flexibilização do ensino médio com o objetivo de torná-lo mais atraente para o jovem, segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho. Os componentes curriculares que deverão ser ensinados no período obrigatoriamente serão definidos na Base Nacional Comum Curricular, que começará a ser discutida no próximo mês e deverá ser definida até meados do ano que vem, segundo o Ministério da Educação. Atualmente, a etapa tem 13 disciplinas obrigatórias para os três anos.