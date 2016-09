Autor de 'Velho Chico' fala sobre cenas de Santo sem Domingos Montagner

O elenco de 'Velho Chico' teve que se adaptar às gravações depois da morte do ator Domingos Montagner, que se afogou durante um mergulho no Rio São Francisco, em Sergipe. Apesar disso, o personagem Santos dos Anjos continuam aparecendo em cena.

A ideia do autor da novela, Bruno Luperi, da direção e da equipe foi colocar uma câmera no lugar onde estaria Domingos na gravação e as pessoas falarem com a câmera como se estivessem falando com o personagem.

A decisão foi tomada em conjunto com a família de Montganer. "Foi muito duro e difícil para todos, mas nós nos unimos. As pessoas estão muito próximas umas das outras, prestando solidariedade e força para levar o trabalho adiante com a mesma alegria que Domingos levou. Sentimos muito sua presença e energia. Temos a impressão de que ele faz parte de nós e está presente conosco – queira o destino que para sempre", disse Luperi ao 'GShow'.

As primeiras gravações sem a participação de Montagner emocionaram o elenco. "Essa nova linguagem com uma câmera em seu lugar deixou as cenas com muita luz. São momentos de muita emoção para a equipe toda e as imagens estão ficando com um tom muito bonito", opina o autor.

O autor, inclusive, esteve presente nas gravações. Para ele, essa é uma oportunidade do elenco se despedir de Santo, uma vez que não tiveram a chance de dar adeus ao colega de trabalho. Ele também dedicou o final de "Velho Chico" a Domingos. "Fica o nosso mais profundo agradecimento a tudo o que ele se dedicou e ao homem que ele é. E também uma homenagem ao nosso herói, Santo dos Anjos, defendido tão bem pelo ator em um país tão carente de pessoas dignas", disse.