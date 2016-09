'Mal e com muita vergonha', diz Zulu após admitir que pode ter postado nude por engano

O modelo Paulo Zulu postou uma mensagem nesta terça-feira (27) fazendo um desabafo sobre uma foto nua publicada em seu Instagram, admitindo que ele mesmo pode ter sido o responsável pela publicação. Antes, ele afirmou que havia sido hackeado.

"Bom dia, gostaria muito da atenção de vocês que me seguem e gostam do meu trabalho. Após o acontecido, fiquei muito mal e com muita vergonha, pois sou muito conservador e sempre gostei de ser discreto. Fui na delegacia especializada em crimes virtuais no Rio de Janeiro e, após conversar com a delegada e um perito, cheguei à conclusão que havia a hipótese de eu mesmo por engano ou vacilo, ter sem querer postado", afirma Zulu, em vídeo.

Ele afirmou que o "mundo caiu" com a realização e que nunca foi de postar esse tipo de coisa para chamar atenção da mídia. "Sei que muitos pensam em promoção, voltar para a mídia, se mostrar, mandar direct... Na real, não tem nada disso. Já tenho reconhecimento por um trabalho de 25 anos, nunca fui de causar para estar na mídia, moro isolado pois acredito em ficar discreto e viver com simplicidade num vilarejo de pescadores", afirmou.

Zulu disse que ficou bastante abalado com o episódio e teve "vontade de sumir". Ele afirma que tem tentado "não ficar depressivo". ""Estou há duas semanas remoendo esse episódio, recebendo muito apoio de quem gosta e me conhece de verdade. Tive vontade de sumir, pois fiquei muito envergonhado com a exposição, a repercussão e o fato de que eu posso ter sido meu pior pesadelo. Peço humildemente desculpas a todas as pessoas pelo ocorrido, continuo mal, tentando me levantar para não ficar depressivo, pois isso realmente me abalou . Quem acha que tive algum benefício se engana. Meu prejuízo psicológico está intenso até agora. De coração, peço desculpas a quem gosta e quem não gosta de mim, e gostaria também de pedir mais respeito nos comentários, pois nunca faltei com respeito a ninguém, mesmo tendo opiniões diferentes. Aqui fica meu desabafo, pois estou tentando me entender com meu pior inimigo, eu mesmo. Obrigado pela atenção, e mais uma vez desculpe pelo ocorrido", finalizou.