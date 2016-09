Polícia prende acusados de lavar R$ 21 milhões em Feira de Santana e outras 4 cidades

Uma ação da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual (MP-BA) prendeu oito pessoas integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com atuação em Irecê, Morro do Chapéu, Feira de Santana, Luís Eduardo Magalhães e Salvador.

A suspeita é que o grupo tenha movimentado R$ 21 milhões com os crimes. Batizada de "Operação Hades", a ação prendeu em flagrante Vera Lúcia Pereira do Nascimento, José Faustino Alves, Jerry Araújo Barbosa, Elizan Martins de Souza, Carlos Sérgio Tavares de Araújo, Leonardo Novaes Oliveira Silva, Zilvânia Oliveira Santos e Maria da Soledade Coutinho. Os mesmos foram autuados por posse de drogas e porte ilegal de armas.

De acordo com a Polícia Civil, Elizan e Carlos Sérgio estavam com mandado de prisão em aberto. Os policiais apreenderam ainda 30 kg de cocaína, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12, além de um carro.

A operação foi deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) em parceria com o Grupo Especial de Repressão às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público da Bahia. A ação também teve apoio do Ministério Público de Irecê e da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Irecê).