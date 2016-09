Polícia Federal prende trio que tentava fraudar o INSS em Feira de Santana

Agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante um trio que tentava fraudar uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Feira de Santana, na manhã desta terça-feira (26).

A PF foi acionada para verificar a veracidade dos documentos apresentados por um dos suspeitos, já que os servidores da autarquia suspeitaram da idoneidade da certidão do nascimento e da carteira de identidade apresentadas. Os agente chegaram na unidade e constataram se tratar de documentos falsos, já que o número de registro daquele documento não constava no sistema do Instituto de Identificação da Bahia.

Os outros dois integrantes do esquema aguardavam do lado de fora da agência e foram identificados logo em seguida. A suspeita é que eles seriam os responsáveis pela falsificação. Todos foram conduzidos ao posto da Polícia Federal em Feira de Santana para lavratura da prisão em flagrante.

A polícia também prendeu o veículo onde estavam os criminosos, já que este estava financiado em nome de um laranja, sem nenhuma prestação quitada. Os presos foram indiciados por estelionato e estão à disposição da Justiça Federal no presídio da cidade.