Detran leiloa veículos e sucatas nesta quarta-feira com lances a partir de R$100

Mais de 700 lotes de veículos e sucatas apreendidos serão leiloados pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), nesta quarta-feira (28) e na próxima quinta-feira (29), em Salvador e Feira de Santana. O leilão começa a partir das 9h. Os interessados podem participar presencialmente ou pela internet com lances a partir de R$ 100 . É necessário ter em mãos o RG, CPF e comprovante de residência.

Os leilões presenciais serão realizados no auditório do Detran, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no altura de Pernambués, na capital baiana. Os lances online podem ser feitos após um cadastro no site BRbid Leilões. Os lotes já estão abertos para lances antecipados e os editais estão disponíveis. Ao todo, são 724 veículos.

Segundo o Detran, os carros estão no depósito há pelo menos 90 dias e não foram retirados por seus proprietários. Os automóveis serão entregues aos arrematantes, livres de multas e IPVA's antigos, com exceção do licenciamento do ano vigente, que será de responsabilidade do arrematante.

