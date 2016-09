Adolescente é estuprada e obrigada a gravar vídeo dizendo que consentiu sexo

Uma adolescente de 15 anos foi estuprada, na zona rural da cidade de Itiúba, região norte da Bahia, após sair de uma festa com amigos. O crime ocorreu na madrugada do último domingo (25), mas o caso só foi divulgado na segunda-feira (26).

De acordo com o delegado Leonardo Virgílio Oiveira, coordenador substituto da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim), ao site G1, após sair do evento, a vítima solicitou um mototáxi para ir para casa. Ao chegar ao local de destino, o mototaxista decidiu acelerar o veículo e levou a jovem para uma fazenda afastada da região, onde cometeu o estupro.

Ainda segundo as informações publicadas no G1, após praticar o ato criminoso, o suspeito obrigou a adolescente a gravar um vídeo dizendo que manteve a relação sexual por livre e espontânea vontade. Ele também tirou fotos nuas da vítimas e a ameaçou dizendo que a mataria e divulgaria as fotos na internet caso ela denunciasse o abuso. Ao final, o homem mandou a jovem se vestir e a levou para casa.

Pela manhã, a adolescente contou para o namorado e uma amiga sobre o abuso sexual. Eles então acionaram a polícia, que prenderam o acusado dentro de casa. O homem confessou o crime na delegacia, mas depois voltou atrás e disse que só falaria diante de um juiz. A vítima fez exame de corpo e delito e está sob acompanhamento do Conselho Tutelar da cidade.